Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Córkę udało się wynieść z płomieni, na balkonie została kobieta z synem. Nagranie

Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Źródło: Policja Łódzka
Dramatyczna akcja na łódzkim osiedlu Retkinia w związku z pożarem. Na balkonie jednego z mieszkań uwięziona została kobieta z małym dzieckiem, a jej partner został poparzony. Policjanci ugasili płomienie i wspólnie ze strażakami bezpiecznie ewakuowali stojącą na mrozie matkę z synem.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 5 stycznia. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz III Komisariatu Policji KMP w Łodzi otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Kusocińskiego w Łodzi.

Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę

Kobieta uwięziona na balkonie z dzieckiem

Jak informuje nadkomisarz Aneta Sobieraj z łódzkiej policji, po przyjeździe pod wskazany adres policjanci zastali na klatce schodowej mężczyznę z widocznymi oparzeniami rąk i twarzy, a z mieszkania wydobywały się płomienie i dym. - Poszkodowany, mimo własnych obrażeń, zdołał powiedzieć policjantom, że na balkonie uwięziona jest kobieta z małym synkiem. Swoją córeczkę zdołał sam wynieść z mieszkania i przekazać pod opiekę sąsiadów – walcząc o życie dziecka, sam jednak ucierpiał. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykorzystując gaśnicę znajdującą się na wyposażeniu radiowozu, podjęli próbę ograniczenia ognia. Ich szybka reakcja pozwoliła spowolnić rozwój pożaru i stworzyć warunki do dalszych działań ratowniczych - opisuje policjantka.

Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Źródło: Policja Łódzka
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Źródło: Policja Łódzka

I dodaje: - Na balkonie, w tym czasie na pomoc czekała matka z synkiem. Po przybyciu strażaków funkcjonariusze wspólnie z nimi uczestniczyli w ewakuacji kobiety i dziecka przez balkon. Chłopczyk, wystraszony i zdezorientowany, trafił w bezpieczne ręce policjantów - opisuje policjantka.

Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Źródło: Policja Łódzka

Do czasu przyjazdu karetki pogotowia poszkodowani przebywali w radiowozie. Po przebadaniu przez ratowników cała rodzina została przewieziona do łódzkich szpitali. Wstępną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Łódzka

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiepożarPolicjaStraż pożarnaZespół Ratownictwa MedycznegoPogotowie
Czytaj także:
Wenezuela
Ameryka Łacińska bardziej atrakcyjna dla inwestorów? "Trend jest wyraźny"
BIZNES
Areszt dla 41-latka za usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki
Ojciec wbił nóż w plecy swojej 6-letniej córki
Białystok
imageTitle
Kiedy zawody Pucharu Świata w Zakopanem? Zobacz terminarz
EUROSPORT
Barbara Nowacka
Nauczycielka miała wyrzucić krzyż. "To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole"
Polska
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
"Zmagamy się z oblodzeniem torowiska". Tramwaje na objazdach
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Pękła rura ciepłownicza. Kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawa się wydłuża
WARSZAWA
Policja poszukuje sprawców kradzieży figurki Jezusa
Ukradli figurkę Jezusa z szopki. Policja publikuje wizerunki
Trójmiasto
Smog w Warszawie
Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski nie podniósł się z ławki. Trener Barcelony o jego przyszłości
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne minuty i punkty Sochana. Pomógł pokonać Lakers
EUROSPORT
W Minneapolis zginęła uczestniczka protestu przeciwko akcji ICE
Vance o strzelaninie w Minneapolis. "Chcę, aby każdy funkcjonariusz ICE wiedział..."
Świat
Barbara Nowacka
Nowacka: uzasadnienie do weta prezydenta jest kompromitacją
Polska
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Udaje się "wypracować stanowisko akceptowalne" dla Europy, USA i Ukrainy
Świat
2026-01-07T191628Z_1_LWD499707012026RP1_RTRWNEV_C_4997-USA-TRUMP-MINNESOTA-PRESSER-0005
Burmistrz Minneapolis z "wiadomością do ICE". "Wyp***********"
Świat
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
BIZNES
Abdelkader przegrała w 37 minut
Prawdziwy mecz, a tenisistka z przypadku. "Co ona tu robi?"
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje Martin Chivers, uczestnik słynnego meczu z Polską na Wembley
EUROSPORT
Nuuk, Grenlandia
Przejęcie Grenlandii siłą? "Każdy prezydent zawsze zachowuje opcję"
Świat
imageTitle
Niespodziewana wpadka Projektu w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
METEO
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
WARSZAWA
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
BIZNES
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
BIZNES
imageTitle
Linette już w ćwierćfinale w Auckland
EUROSPORT
Donald Trump
Trump wycofuje USA z kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych
Świat
Zima, śnieg
Osiem województw z alarmami IMGW
METEO
Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę
Śmierć w Minneapolis, walka o przywództwo w Polsce 2050, USA przejęły rosyjski tankowiec
Świat
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Co wydarzyło się w Minneapolis? Pokazali nagrania
Świat
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica