Łódzkie wodociągi przypominają przed świętami, co robić z tłuszczem po smażeniu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi apeluje do mieszkańców, żeby nie wylewali tłuszczów po smażeniu do ubikacji lub zlewu. - Nie rozpuszczają się one w wodzie i tworzą w rurach trudne do usunięcia zatory, co może prowadzić do zapchania kanalizacji - informuje rzecznik spółki i przestrzega, że za czyszczenie rur możemy zostać obciążeni kosztami.

O tym, że zapchana kanalizacja to w święta duży kłopot przypomniał - w specjalnym komunikacie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. - Tłuszcz wylany do kanalizacji natychmiast tężeje, powodując trudne do usunięcia zatory. Osadza się na ścianach rur kanalizacyjnych, blokując odpływ ścieków z budynków do miejskiej sieci. Ścieki z zatkanym odpływem cofają się i wybijają w piwnicach budynków czy w mieszkaniach. Koszt przepchania rur zakorkowanych bryłami tłuszczu jest bardzo wysoki - wyjaśnia Miłosz Wika, rzecznik łódzkich wodociągów.

Zator tłuszczu w łódzkim kanale ZWiK w Łodzi

Wika podpowiada, że aby zapobiec takim sytuacjom, tłuszcze po smażeniu czy pieczeniu potraw powinno się zlewać do słoików, które następnie należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Z kolei właściciele restauracji, punktów gastronomicznych i stołówek mają obowiązek przekazywania zużytego tłuszczu spożywczego specjalistycznym firmom, zajmującym się ich utylizacją.

Cena za zapchanie rur

Rzecznik podkreśla, że dotarcie do sprawców zanieczyszczenia miejskiej kanalizacji tłuszczami jest łatwe. ZWiK dysponuje samojezdnymi robotami wyposażonymi w kamery. - Bardzo szybko odnajdą one pod ziemią przyłącze kanalizacyjne, z którego do miejskich kolektorów trafiły tłuszcze. Właściciel przyłącza może być obciążony kosztami czyszczenia miejskich kanałów - ostrzega rzecznik łódzkiej spółki.

Bryła tłuszczu w łódzkim kanale ZWiK w Łodzi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji dysponuje specjalistycznymi pojazdami do czyszczenia kanałów i rozbijania powstających w nich zatorów. Miejskie kanały udrażnia się wodą pod wysokim ciśnieniem. W tym celu pod ziemię wprowadza się 150-metrowym wężem specjalną metalową dyszę, z której wypływa woda pod bardzo wysokim ciśnieniem. Do rozbijania zatorów stosuje się też specjalne łańcuchowe wyrzynarki i metalowe tarcze. - Usuwamy zatory tylko w kanałach, które należą do sieci miejskiej. Koszty usuwania zatorów w instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków ponoszą wyłącznie mieszkańcy - wyjaśnia Wika.

Zator tłuszczu w łódzkim kanale ZWiK w Łodzi

ZWiK w Łodzi apeluje do mieszkańców o niewylewanie tłuszczy do kanalizacji

