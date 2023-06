Ciężarówki na osiedlowej drodze. "Jakby helikoptery lądowały jeden za drugim"

"To nie jest droga, która jest przygotowana dla takiego transportu"

Jako alternatywę podają równoległą ulicę Iglastą. Ta co prawda także jest tak samo wąska, ale przynajmniej nie ma tam tylu mieszkań.

"Mogę tylko przeprosić mieszkańców"

Miasto jednak rozkłada ręce. - Staramy się ten problem rozwiązać od dłuższego czasu, były już zgłoszenia dotyczące ulicy Olkuskiej i jednostki odpowiedzialne za to są w kontakcie z firmami. Była przeprowadzona również rozmowa, a nawet kilka rozmów z tą firmą, która koordynuje ciężarówki. Zobowiązaliśmy te firmy do przykrywania tych ciężarówek plandeką, do nieco wolniejszego jeżdżenia, do oczyszczania również drogi w przypadku kiedy te materiały wypadają. Staramy się tę nawierzchnię utrzymywać i łatać ubytki - mówi Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta Łodzi.