Kolejne ofiary mrozu w Łodzi. W kamienicy znaleźli ciała kobiety i mężczyzny

Policjanci we wtorek po godzinie 11 dostali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań przy ulicy Kaliskiej w Łodzi znajdują się kobieta i mężczyzna bez oznak życia. Służby powiadomił pracownik Miejskiego Oddziału Pomocy Społecznej.

- Mieszkanie było zamknięte, dlatego na miejsce wezwano straż pożarną, która siłowo weszła do środka. W środku znaleziono ciała 74-letniego mężczyzny i 64-letniej kobiety - przekazała nam asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dodała, że lekarz, który przyjechał na miejsce wstępnie stwierdził, że prawdopodobną przyczyną śmierci tych osób było wychłodzenie.

O sprawie pierwsze poinformowało Radio Łódź.

Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy

Mogą to być kolejne ofiary mrozów w Łodzi.

Dzień wcześniej w kamienicy przy ulicy Malinowej znaleziono ciało 56-latki. Śledczy nie wykluczyli udziału osób trzecich, ale biorą pod uwagę także wychłodzenie - mieszkanie, w którym znajdowała się kobieta, było nieogrzewane, a sama była przykryta kocami i kołdrą.

W tej samej kamienicy, ale w innym mieszkaniu znaleziono też ciało 55-latka. W tym przypadku śledczy wykluczyli udział osób trzecich.

Prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety i mężczyzny jest wychłodzenie, ale potwierdzi to jeszcze zlecona sekcja zwłok.

