Łódź

Liczył, że koresponduje z małoletnią. Nakłaniał do kontaktów intymnych

Oszust (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: Google Earth
Śledczy dostali zawiadomienie i wydruki korespondencji. Wynikało z nich, że 49-latek chciał nakłonić do obcowania płciowego internautkę. Mężczyzna był przekonany, że rozmawia z małoletnią dziewczynką. Właśnie usłyszał zarzuty.

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty przedstawiła zarzuty 49-latkowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa seksualnego. Mężczyzna został zatrzymany po zawiadomieniu, które otrzymali śledczy.

- Do zawiadomienia została załączona korespondencja z podejrzanym, który przekonany, że rozmawia z dzieckiem, składał różne propozycje nawiązania kontaktów intymnych. 49-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut tak zwanego usiłowania nieudolnego przestępstwa z artykułu 200a paragraf 1 Kodeksu karnego - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podejrzany o kontakt z dziewczynką w celach seksualnych. Ma już za sobą odsiadkę

Podejrzany o kontakt z dziewczynką w celach seksualnych. Ma już za sobą odsiadkę

Opole
"Doprowadził małoletnią do obcowania płciowego". Radny wychodzi z aresztu

"Doprowadził małoletnią do obcowania płciowego". Radny wychodzi z aresztu

Wrocław

Jak tłumaczy prokurator, usiłowanie nieudolne umożliwia wymierzenie sprawcy kary nawet w sytuacji, w której popełnienie przestępstwa nie jest obiektywnie możliwe, jednakże sprawca nie zdaje sobie z tego sprawy i dąży wszelkimi środkami do jego dokonania. - W przedstawionej sytuacji podejrzany nie korespondował faktycznie z małoletnią poniżej lat 15, a z osobą dorosłą, czego jednakże nie był świadomy i miał zamiar doprowadzenia do kontaktów seksualnych z nią - dodał Jasiak.

Przyznał się do winy

W trakcie przesłuchania 49-latek przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia.

Prokurator objął go dozorem policji, zakazując jednocześnie zbliżania się do placówek związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich na odległość mniejszą niż 20 metrów.

Podejrzanemu grozi kara do trzech lat więzienia.

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaProkuratura
