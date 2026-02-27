Liczył, że koresponduje z małoletnią. Nakłaniał do kontaktów intymnych

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty przedstawiła zarzuty 49-latkowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa seksualnego. Mężczyzna został zatrzymany po zawiadomieniu, które otrzymali śledczy.

- Do zawiadomienia została załączona korespondencja z podejrzanym, który przekonany, że rozmawia z dzieckiem, składał różne propozycje nawiązania kontaktów intymnych. 49-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut tak zwanego usiłowania nieudolnego przestępstwa z artykułu 200a paragraf 1 Kodeksu karnego - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak tłumaczy prokurator, usiłowanie nieudolne umożliwia wymierzenie sprawcy kary nawet w sytuacji, w której popełnienie przestępstwa nie jest obiektywnie możliwe, jednakże sprawca nie zdaje sobie z tego sprawy i dąży wszelkimi środkami do jego dokonania. - W przedstawionej sytuacji podejrzany nie korespondował faktycznie z małoletnią poniżej lat 15, a z osobą dorosłą, czego jednakże nie był świadomy i miał zamiar doprowadzenia do kontaktów seksualnych z nią - dodał Jasiak.

Przyznał się do winy

W trakcie przesłuchania 49-latek przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia.

Prokurator objął go dozorem policji, zakazując jednocześnie zbliżania się do placówek związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich na odległość mniejszą niż 20 metrów.

Podejrzanemu grozi kara do trzech lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok