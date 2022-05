Chcą sprawić, żeby uchodźcy lepiej poczuli się w szkole. Licealiści poprosili o lekcje języka ukraińskiego

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi poprosili dyrekcję o zorganizowanie zajęć z języka ukraińskiego. - Nam, w przeciwieństwie do osób po traumie, łatwiej będzie zdobyć wiedzę niezbędną do komunikowania się - mówi Kajetan Krysiński, jeden z pomysłodawców zajęć. Te już ruszyły i cieszą się dużą popularnością.

- Jeżeli poświęcenie dwóch godzin w piątkowe popołudnie może kogoś uszczęśliwić, to chyba właśnie o to chodzi. Dlatego warto - mówi licealista.

"Łezka się w oku kręci"

Dyrekcja dała się przekonać tej argumentacji. A dyrektor Marcin Chrabelski przyznaje, że prośba uczniów go wzruszyła. - Łezka się kręci w oku - podkreśla Chrabelski. I opowiada: - Jeden z uczniów wstał i zapytał: dlaczego to oni mają się od razu uczyć polskiego? Przecież my też możemy się pouczyć ukraińskiego, żeby w tych pierwszych dniach im pomóc, żeby mogli chociażby zapytać w swoim języku o drogę do szatni czy drogę do najbliższego sklepu.