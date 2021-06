Ukrywał się tak dobrze, że policjanci uwierzyli w jego śmierć. Ostatni ze skazanych za "skok stulecia"

"Duch" skazany

Łuczak mieszkał na Ukrainie w wynajmowanym mieszkaniu. Zatrzymali go 2017 roku ukraińscy policjanci. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Po ekstradycji prokuratura oskarżyła go o "udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa przywłaszczenia w dniu 10 lipca 2015 r. w Swarzędzu, wspólnie i w porozumieniu z czterema innymi osobami, pieniędzy w kwocie 7 mln 700 tys. zł, stanowiących mienie znacznej wartości oraz innego mienia na szkodę banku PKO BP".

04.05 | O skoku stulecia z 2015 roku mówiła cała Polska. Fikcyjna tożsamość, fałszywy konwojent i prawie osiem milionów złotych łupu. Złapanie i osądzenie złodziei odpowiedzialnych za to przestępstwo miało być wielkim sukcesem prokuratury. Reporterzy "Superwizjera" dotarli jednak do materiałów i nigdy nie przesłuchanych świadków, którzy rzucają zupełnie inne światło na tę sprawę.

Kluczowe zeznania

- To on wskazał rolę Grzegorza Łuczaka, wskazał go jako pomysłodawcę kradzieży. To oni dwaj zostali nagrani przez monitoring w łódzkim sklepie, kiedy kupowali telefony, które potem wykorzystano w czasie akcji – mówił Biela.