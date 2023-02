Była dziura na dziurze i prędkość 20 km/h. Po naszej interwencji drogowcy załatali fragment wylotówki

Po interwencji tvn24.pl drogowcy naprawili najbardziej zniszczony fragment ulicy Szczecińskiej w Łodzi. Kierowcy mówili nam, że ulicą, która łączy miasto z Konstantynowem Łódzkim i drogą ekspresową S14, jedzie się z prędkością 20 km na godzinę i trzeba uważać, żeby nie zniszczyć tam zawieszenia. - Nowa asfaltowa nawierzchnia ułożona została na najbardziej zdegradowanym odcinku drogi, abyśmy bez problemu doczekali do kompleksowej przebudowy ulicy Szczecińskiej - przekazał rzecznik ZDiT w Łodzi.

"Nowa asfaltowa nawierzchnia ułożona została na najbardziej zdegradowanym odcinku drogi, abyśmy bez problemu doczekali do kompleksowej przebudowy ul. Szczecińskiej, która możliwa jest już w przyszłym roku. Obecnie wykonawca przygotowuje projekt przebudowy" - napisał w przesłanym nam liście Andrzejewski.

Sprawdziliśmy, jak teraz jedzie się ulicą Szczecińską w Łodzi. O ile najbardziej zniszczony fragment drogi łączącej Łódź z Konstantynowem Łódzkim i droga ekspresową S14 został naprawiony, to dalej w wielu miejscach nadal można trafić na dziury.

Remonty innych łódzkich ulic

Tomasz Andrzejewski poinformował też, że drogowcy naprawiają inne dziurawe ulice w mieście. Oprócz zabezpieczania jezdni (łatania ubytków) przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni, czyli sfrezowanie fragmentu uszkodzonego asfaltu i ułożeniu nowego. Tego typu prace od początku rok wykonane zostały w ponad 20 lokalizacjach między innymi na Przybyszewskiego przy Augustów, Paderewskiego i Ciołkowskiego przy szpitalu Kopernika, Radwańskiej, Brzezińskiej, Strykowskiej oraz w ostatnich dniach również na Szczecińskiej. Wczoraj (21 lutego) rozpoczęły się również naprawy nawierzchni na Boya-Żeleńskiego. To odcinek, na którym wykonawca remontu drogi, użył niewłaściwych materiałów, co powoduje bardzo szybką degradację. Nie poczuwa się jednak do napraw gwarancyjnych. Będziemy rościć od niego rekompensatę. Jednakże ulica nie może dłużej czekać. Naprawy powinny zakończyć się jeszcze w tym tygodniu" - poinformował nas rzecznik ZDiT w Łodzi.