Piana wybiła na głównej arterii w Łodzi. Awaria podczas drążenia tunelu

W środę wieczorem portal łódzkiego magistratu opublikował zdjęcia piany tryskającej z ziemi w pobliżu torowiska tramwajowego. Substancja, która wydobywa się na powierzchnię, to - jak przekazuje strona urzędu - prawdopodobnie substancja do zmiękczania gruntu. "Ułatwia ona maszynie TBM drążenie tunelu, w którym od razu układane są betonowe elementy - tzw. tubbingi. Następnie na całość nakładana jest mieszanka uszczelniająca konstrukcję tunelu" - czytamy w informacji na temat niecodziennej awarii.

Z powodu usterki nastąpiło zatrzymanie ruchu tramwajów na al. Włókniarzy przy ul. Drewnowskiej w obu kierunkach jazdy do odwołania. W ich miejsce kursują zastępcze autobusy - po al.Włókniarzy i Limanowskiego od skrzyżowania al. Włókniarzy i ul. Kopernika do pętli Żabieniec.

Budowa "łódzkiego metra"

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki (Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły. Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.