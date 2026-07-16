"Spokojny, 'dzień dobry' mówił". Teraz jest podejrzany o brutalny gwałt, a 30-latka nie żyje

Klatka schodowa łódzkiej kamienicy, w której doszło do zbrodni

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Do tych tragicznych wydarzeń doszło w Łodzi w nocy z 4 na 5 lipca tego roku. Wieczorem 30-letnia Anna razem ze znajomą pojechały spotkać się z przyjaciółką. Umówiły się w mieszkaniu jej ojca - 63-letniego Romana K., tam razem piły alkohol.

W pewnym momencie mężczyzna wrócił z pracy i dołączył do spotkania.