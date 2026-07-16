"Spokojny, 'dzień dobry' mówił". Teraz jest podejrzany o brutalny gwałt, a 30-latka nie żyje

Zakrwawiona 30-latka leżała w mieszkaniu kilkanaście godzin. Po brutalnym gwałcie trafiła do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować. Kim jest podejrzany o przestępstwo 63-latek? Osoba znająca sprawę mówi TVN24+, jak wyglądał wieczór poprzedzający zdarzenie i kolejne godziny za drzwiami łódzkiej kamienicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.Artykuł dostępny w subskrypcji
Do tych tragicznych wydarzeń doszło w Łodzi w nocy z 4 na 5 lipca tego roku. Wieczorem 30-letnia Anna razem ze znajomą pojechały spotkać się z przyjaciółką. Umówiły się w mieszkaniu jej ojca - 63-letniego Romana K., tam razem piły alkohol.
W pewnym momencie mężczyzna wrócił z pracy i dołączył do spotkania.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądał przebieg tragicznego wieczoru w łódzkiej kamienicy.
Kim jest 63-letni mężczyzna podejrzany o brutalny czyn.
Jakie działania podjęła prokuratura i jakie są możliwe konsekwencje prawne.
Jakie były wcześniejsze interwencje w miejscu zdarzenia.