Łódź

Brutalne zabójstwo mężczyzny. W mieszkaniu znaleziono blender i maczetę

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: Google Maps
Zarzut zabójstwa usłyszał 54-latek z Łodzi, który zadał siedem ciosów w głowę maczetą 64-letniemu mężczyźnie. Podejrzany o brutalne morderstwo został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło 23 stycznia w dzielnicy Bałuty w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań leży zakrwawiony mężczyzna. Po przeprowadzeniu oględzin ustalono, że na jego ciele znajdują się liczne rany - na rękach, brzuchu i głowie. Niemożliwe było zidentyfikowanie ofiary na miejscu. Jak informuje prokuratura, obok głowy zmarłego znaleziono blender, w lokalu zabezpieczono też maczetę.

Zarzuty dla 54-latka

Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, "że 64-latek zmarł w wyniku wieloodłamowych wielomiejscowych złamań kości twarzoczaszki i mózgoczaszki penetrujących do jamy czaszki z uszkodzeniem prawego płata czołowego mózgu". Śledczy zatrzymali 54-letniego mężczyznę. - Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w dniu zdarzenia spożywał z pokrzywdzonym alkohol. Nie pamiętał dokładnych okoliczności zdarzenia, wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb, i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu - przekazuje prokurator Paweł Jasiak.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Źródło: KMP w Łodzi

54-latek został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieProkuraturaPolicjaZabójstwoWymiar sprawiedliwości
