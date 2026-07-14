Łódź Krzyknął: wynoś się stąd, Ukraińcu. I zadał dwa ciosy Piotr Krysztofiak |

Krzyknął "wynoś się stąd Ukraińcu" i zadał dwa ciosy. Policja poszukuje napastnika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontakt 24, z którym skontaktował się pan Marek z Łodzi. Mężczyzna przekazał, że w sobotę 11 lipca w godzinach popołudniowych jego brat został zaatakowany i ciężko pobity przez nietrzeźwego mężczyznę, który spożywał alkohol w pobliżu budynków mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego. Powodem ataku miało być błędne przekonanie napastnika, że mężczyzna pochodzi z Ukrainy.

Krzyknął: wynoś się stąd, Ukraińcu!

Pan Marek zrelacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 dokładny przebieg zdarzenia. - Do zdarzenia doszło około godziny 14 przy ulicy Piłsudskiego 67 w Łodzi, w okolicy Szpitala im. Janusza Korczaka. Mój brat wychodził z klatki schodowej budynku, w którym mieszka i w tym czasie rozmawiał przez telefon. W pewnym momencie został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę, który miał przy sobie alkohol i miał zwrócić się do niego słowami: wynoś się stąd, Ukraińcu. Mój brat odpowiedział, że mieszka w tym miejscu. Wówczas napastnik zaatakował go i dwukrotnie uderzył z bardzo dużą siłą w twarz. Atak był całkowicie nieuzasadniony i wyjątkowo brutalny. W wyniku pobicia mój brat doznał poważnych obrażeń, złamania szczęki oraz nosa. Trafił do szpitala i będzie wymagał zabiegu operacyjnego, w tym wszczepienia płytki tytanowej z powodu rozległych uszkodzeń kości twarzoczaszki - opisał.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń Źródło zdjęcia: TVN24

Przekazał, że w sprawie zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawcy.

- Naszym zdaniem sprawa ta ma szczególny wymiar społeczny. Mój brat został zaatakowany dlatego, że napastnik błędnie uznał go za obywatela Ukrainy. Jest to przykład agresji motywowanej uprzedzeniami narodowościowymi, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie. Niezależnie od narodowości, pochodzenia czy języka, każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie we własnym domu i we własnej okolicy - mówił. Pan Marek dodał, że jego brat został już wypisany ze szpitala. - Przed nim kilka zabiegów i operacji. Ma zapadniętą twarz. Lekarze będą walczyć o jego nos, tak, aby nie została tam dziura. Brat jest cały opuchnięty. Ta sytuacja bardzo mocno na niego wpłynęła. Policja zleciła obdukcję. Z tego, co się dowiedziałem, sprawa będzie dotyczyła albo pobicia albo ciężkiego pobicia. Stan mojego brata jasno jednak wskazuje na ciężkie pobicie - zakończył.

Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24

Policyjne postępowanie po pobiciu w Łodzi

Podkomisarz Maksymilian Jasia z łódzkiej policji potwierdził, że 12 lipca w 6 komisariacie policji zostało przyjęte zawiadomienie w tej sprawie.

- Śledczy wstępnie przyjęli jako kwalifikację, średni uszczerbek na zdrowiu, jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Aktualnie widzewscy policjanci prowadzą czynności i zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia, oraz oczywiście danych sprawcy. Tutaj nasz apel, jeżeli ktokolwiek posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tego zajścia, proszony jest o kontakt z szóstym komisariatem policji pod numer 47 841 13 00 - przekazał policjant.