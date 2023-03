Brutalne pobicie dwóch obywateli Ukrainy. Policja zatrzymała kilka osób

Policjanci z Łodzi zatrzymali kilka osób, które miały brutalnie pobić dwóch obywateli Ukrainy. 26- i 38-latek wracali do domu przez Park Reymonta i to właśnie tam mieli zostać zaatakowani. - Pamiętam tylko, że jeden z napastników zapytał mnie, czy jestem z Ukrainy, ja mu odpowiedziałem, że tak - powiedział jeden z pobitych.

Łódź. Brutalne pobicie dwóch Ukraińców

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 marca w dzielnicy Łódź-Górna. Obywatele Ukrainy wracali wieczorem do domu z imprezy. Chcieli dotrzeć do domu szybciej i wybrali skrót przez Park Reymonta. To tam siedziała grupa kilkunastu osób. W pewnym momencie mieli podbiec do Ukraińców i ich brutalnie pobić.