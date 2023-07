Antykoncepcja jak "ideologia", która "niszczy małżeństwo" i prowadzi do aborcji. Parafialne przygotowanie do ślubu

Po dziesięciu latach zażywania doustnej antykoncepcji szansa na niechciane dziecko wynosi 69 procent - donoszą autorzy broszury, która jest rozdawana na zajęciach w poradni rodzinnej przy jednej z łódzkich parafii, gdzie para ma przygotować się do zawarcia małżeństwa. Dalej przeczytać można, że unikanie zajście w ciążę jest jak ideologia, która "zwiększa tolerancję na zabijanie dzieci w łonach matek". - To manipulacja, skansen i quasinauka - komentuje profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Archidiecezja tłumaczy, że broszura nie jest narzucona odgórnie.

"Mentalność antykoncepcyjna"

Według nich, używanie antykoncepcji doprowadza nie tylko do "przewartościowania podstawowych pojęć" (miłość ma być mylona z "rozpustą"), ale też zmniejsza wrażliwość na "rozwiązłość seksualną, pornografię czy zboczenia seksualne". Ma też ona niszczyć relacje między małżonkami, bo - jak czytamy - sprawia, że miłość "mylona jest z rozpustą", seks jest "środkiem zaspokojenia fizycznego", dziecko "efektem ubocznym", a "osoba ukochana" sprowadzona jest do "obiektu do zaspokajania pragnienia".

Antykoncepcja i aborcja

Dekadę temu Kościół katolicki w Irlandii przeszedł trudną drogę oczyszczenia, kiedy ujawniono przestępstwa pedofilii czy handlu dziećmi. Gdy na jaw wyszła obłuda, z jaką Kościół narzucał standardy moralne społeczeństwu, z drugiej strony nie strzegąc ich we własnych szeregach, doprowadziła do przełomu. Dziś Irlandia jest w kwestiach światopoglądowych państwem liberalnym. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Zohydzanie" i "pseudonauka"

- Mamy do czynienia z pseudonauką. Próbą zohydzenia antykoncepcji, seksu jako takiego, co samo w sobie jest szkodliwe dla relacji między partnerami. Można odnieść wrażenie, że autorzy podobnych publikacji zdali sobie sprawę, że dogmatyczne nakazy już nie działają, dlatego politykę prowadzoną przez kościół próbują ubierać w argumenty quasinaukowe. Całość jest niczym innym, jak manipulacją, skansenem i ściemą - mówi profesor Lew-Starowicz.

Wysadzanie fundamentów

- To, co znajduje się w tej ulotce, to próba robienia polityki kosztem prawdy. Autorzy broszury publikują informacje, które nijak się mają do prawdy. Trudno w ogóle omawiać coś, co u swoich podstaw ma sianie dezinformacji, wprowadzanie w błąd i osiąganie przez to określonych celów - mówi prof. Wołczyński.