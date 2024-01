Brutalny rozbój i kradzież. Bracia udawali policjantów, potem pobili właściciela auta

Do piętnastu lat więzienia grozi dwóm braciom, którzy na początku roku mieli dopuścić się brutalnego rozboju w Łodzi. Podejrzani w wieku 43 i 44 lat mieli najpierw udawać policjantów, a potem brutalnie pobić kierowcę jednego z samochodów, a potem ukraść mu auto.

Do zdarzenia doszło 3 stycznia na terenie jednej ze stacji paliw. - Do kierowcy siedzącego w samochodzie marki Renault podeszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich wsiadł na miejsce pasażera, pokazał dokument przypominający legitymację policyjną oraz wyciągnął przedmiot przypominający pistolet - opowiada komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Ciosy na stacji benzynowej

- Kazali pokrzywdzonemu odjechać ze stacji, co też pokrzywdzony uczynił. Wjechał na kolejną znajdującą się nieopodal stację benzynową. Tam pokrzywdzony zdołał uciec. Sprawcy jednak pobiegli za nim. Przed wejściem do sklepu na stacji paliw złapali mężczyznę, a następnie pobili go uderzając pokrzywdzonego pałką i kopiąc po całym ciele - dodaje kom. Machnik.