Boisko ma być zlikwidowane, a plac zabaw otoczony ekranami akustycznymi. "To jest wyrok sądu i tu nie ma o czym dyskutować"

Sąd apelacyjny nakazał likwidację boiska przy ulicy Cyganka w Łodzi i zobowiązał władze miasta do ustawienia ekranów akustycznych wokół mieszczącego się obok placu zabaw. O takie rozstrzygnięcie starał się od kilku lat jeden z okolicznych mieszkańców, który twierdził, że jest tam za głośno.

Spór pomiędzy mieszkańcem i władzami miasta trwał od kilku lat . Pierwszy wyrok zapadł w 2018 roku. Wtedy sąd ograniczył godziny otwarcia placu zabaw. Można było z niego korzystać w godzinach 8-18 w dni powszednie i od 9 do 15 w weekendy. Mieszkaniec argumentował, że na placu zabaw, boisku i plenerowej siłowni jest zbyt głośno, co źle wpływa na jego rodzinę, w której znajdują się osoby z niepełnosprawnościami.

Przewodniczący Rady Miasta: to jest wyrok sądu i tu nie ma o czym dyskutować

Mieszkaniec Łodzi, który wygrał z miastem, nie chce komentować sprawy. Odniósł się do niej przewodniczący rady miasta Marcin Gołaszewski. - To jest wyrok sądu, który jest prawomocny i tu nie ma o czym dyskutować. Jak to się mówi "Roma locuta causa finita" (Rzym przemówił, sprawa skończona - red.) - temat zamknięty. Teraz należy spotkać się z mieszkańcami (...) i na tym spotkaniu, uwzględniając oczekiwania mieszkańców, należy znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące i mieszkańca skarżącego i innych mieszkańców tego osiedla - stwierdził Gołaszewski.