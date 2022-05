Ulica zmieniła się w rwący potok. Awaria wodociągu w Łodzi

czytaj dalej

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją 67. dzień. Agencja Reutera przekazała, że grupa ponad 50 cywilów opuściła obszar wokół zakładu Azowstal w oblężonym Mariupolu. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa napisała o jej rodakach powracających z rosyjskiej niewoli. "Mężczyzn z odmrożonymi nogami, po zawiązaniu im oczu, przewożono do obozów rosyjskich, a potem do aresztu śledczego nr 1 do więzienia w Kursku. Nie okazywano im tam żadnej pomocy lekarskiej" - opisała. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.