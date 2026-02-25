Strażacy ochotnicy wracali z interwencji. Nagle w ich wóz uderzyła ciężarówka

Ciężarówka uderzyła w tył wozu strażackiego na autostradzie A1 Źródło: KP PSP w Koluszkach

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 1.30 w nocy na autostradzie A1 pod Łodzią. Służby zostały poinformowane o kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jeden z pojazdów to wóz strażacki należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzinku.

Strażacy wracali z kolizji

Jak przekazuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy ochotnicy wracali do remizy po tym, jak dwa kilometry wcześniej pomagali przy kolizji. - Tuż przed zjazdem, w który strażacy chcieli skręcić, w ich wóz uderzyła ciężarówka. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, ale oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone - przekazuje Pawlak.

Wóz strażacki został poważnie uszkodzony Źródło: KP PSP w Koluszkach

Aspirant Aneta Kotynia, oficer prasowa policji dla powiatu łódzkiego wschodniego powiedziała nam, że wstępną przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej ostrożności i bezpiecznej odległości przez kierującego ciężarówką, od poprzedzającego go wozu strażackiego. - Mężczyzna nie przyjął mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu i to sąd zdecyduje o karze dla niego - przekazała policjantka.

Kierujący ciężarówką nie przyjął mandatu Źródło: KP PSP w Koluszkach

