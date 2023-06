Miejski autobus potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. 72-latka nie żyje

czytaj dalej

Europoseł Ryszard Czarnecki poprzednią funkcję - wiceprezesa siatkarskiego związku - miał sprawować za darmo, ale, jak mówi, musiał zacząć zarabiać, bo go o to poproszono. Teraz ma nową, związaną z siatkówką pracę i w ubiegłym roku zainkasował w niej ponad 160 tysięcy złotych. Do tego ma na czysto około 400 tysięcy złotych rocznie z europarlamentu. - Jemu się lepią pieniądze do rąk. To jest człowiek, który bez żadnej żenady ciągnie, skąd się da – mówi Aleksandra Gajewska z Platformy Obywatelskiej. Materiał magazynu "Polska i Świat".