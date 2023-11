Hałas w nocy i pusta dziura w ulicy. Ktoś zabrał auto oblane betonem

Samochód na ulicy Legionów w Łodzi od piątku był "atrakcją turystyczną". Mimo apeli firmy remontującej drogę i upomnień straży miejskiej, właściciel go nie przeparkował. Robotnicy oblali więc auto betonem ze wszystkich stron, a miasto zapowiadało, że je usunie, gdy nawierzchnia zrobi się twarda. Niedziela przyniosła kolejną niespodziankę.

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek w centrum Łodzi na ulicy Legionów, która od dłuższego czasu jest w remoncie. Na facebookowym profilu "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie" opublikowano film, na którym widać, jak robotnicy wylewają i wyrównują beton wokół zaparkowanego na ulicy auta. Dla bezpieczeństwa samochód osobowy został ofoliowany i obstawiony deskami.

Kto zabrał samochód?

Paweł Śpiechowicz, rzecznik łódzkiego urzędu miasta w niedzielę rano przekazał, że magistrat apeluje do właściciela auta, żeby sam zgłosił się po swój samochód. - Do tej pory nie udało się z nim skontaktować – przyznał.

Kto zabrał samochód? Zapytaliśmy o to Marcina Masłowskiego, rzecznika prezydentki Łodzi. Dotąd nie odpowiedział. Masłowski mówił nam w sobotę, że auto zostanie usunięte "w najbliższym czasie". Miało to się stać, gdy "beton zwiąże", by nie uszkodzić ciężkim sprzętem nowej nawierzchni.