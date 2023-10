"Wyzywał od zdrajców Polski, potem wyciągnął scyzoryk". Atak na biuro senatora Kwiatkowskiego

W piątek po godzinie 11 do łódzkiego biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego przy ulicy Więckowskiego wszedł agresywny mężczyzna, który szybko przeszedł od wyzwisk w kierunku polityka i jego otoczenia, do gróźb z nożem w ręku. - Jestem przerażona. Nie sądziłam, że coś takiego może się przydarzyć - opowiada Martyna Stasiak, dyrektorka biura senatorskiego, wobec której nieznajomy był agresywny. O zdarzeniu została poinformowana policja.

Martyna Stasiak, dyrektorka biura senatorskiego opowiada, że do zdarzenia doszło niedługo potem, jak otworzyła biuro o godzinie 11. - Prawdopodobnie ten mężczyzna już wcześniej próbował do nas się dostać, bo dzisiaj rano, o godzinie 8:29 dzwonili do mnie pracownicy agencji ochroniarskiej, informując, że włączył się u nas alarm - relacjonuje.