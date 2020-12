W góralskim stroju i z gitarą w ręku. Arcybiskup i jego "kolęda challenge"

Jak wyjaśnił, do 3 stycznia w parafiach trwać będzie zbiórka, by w dniu święta, dwie "miniprocesje" obładowane darami dla dzieci - takimi jak mleko modyfikowane, kosmetyki i artykuły dziecięce, pieluszki - trafiły do obu tych placówek.

Hospicjum potrzebuje pomocy

- Najważniejsze jest to, że 83 dzieci korzysta z respiratorów, a hospicjum brakuje obecnie co najmniej pięciu takich aparatów. Każdy z nich kosztuje około 21 tysięcy złotych, potrzebujemy więc 105 tysięcy. Aby ułatwić zebranie tej sumy, organizujemy kolędowy challenge. Będziemy zapraszać kolejne osoby do zaśpiewania kolędy, która zostanie umieszczona w sieci. Namawiam, by podczas kolędowania przekazać choćby najskromniejszy datek na rzecz hospicjum - zaznaczył metropolita łódzki.