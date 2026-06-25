Łódź Katował i głodził niewidomego psa. Zmiana wyroku, który "brzmiał jak ponura kpina" Piotr Krysztofiak |

Miał opiekować się psami skazanego kolegi. Usłyszał zarzuty znęcania się Źródło wideo: Fundacja Most Nadziei Źródło zdj. gł.: SOS Animal

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Wyrok przed Sądem Okręgowym w Łodzi zapadł w środę po południu. Sąd skazał Jacka P., właściciela psa Nynka, na sześć miesięcy bezwzględnego więzienia. Tym samym łódzki sąd zmienił wyrok sądu pierwszej instancji, który w lutym skazał mężczyznę na 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie 20 godzin prac społecznych miesięcznie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a także 6 lat zakazu posiadania zwierząt. Przedstawicielka SOS Animal i zarazem pełnomocniczka burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt mówiła wówczas, że wymierzona mężczyźnie jest rażąco niska. - Mówię to jako człowiek, który musiał spojrzeć w oczy Nynkowi. Widziałam psa, który przeszedł przez piekło, jakiego większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić. (...) Usłyszała wyrok, który brzmi jak ponura kpina - komentowała w lutym Katarzyna Rezler.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi Źródło zdjęcia: Joanna Karp, Radio Łódź

Wyrok to ogromny krok naprzód

Katarzyna Rezler nie kryła zadowolenia po wyroku sądu drugiej instancji.

"Nie będziemy ukrywać - liczyliśmy na wyższy wymiar kary za tak ogromne bestialstwo. Niemniej jednak ten wyrok to nasz ogromny krok naprzód i sukces w walce o sprawiedliwość. Najważniejsze jest to, że sąd wyższej instancji dostrzegł szczególne okrucieństwo i zamienił bezużyteczne prace społeczne na cele" - napisała w mediach społecznościowych.

"​Co niezwykle istotne - to już trzecia sprawa w ostatnim czasie, w której dzięki determinacji i ciężkiej pracy sprawcy brutalności wobec zwierząt realnie pójdą siedzieć. Pokazujemy, że czasy całkowitej bezkarności i pobłażliwości dla katów się skończyły, a konsekwentne działania prowadzą do realnych wyroków" - dodała.

Nynek pomimo pomocy nie przeżył Źródło zdjęcia: SOS Animal

Pies Nynek przeżył koszmar

Od początku społecznicy i stowarzyszenia prozwierzęce informowali, że pies przeżył koszmar. Pies Nynek - bo tak się wabił czworonóg, zmagał się z nieleczoną chorobą pasożytniczą, miał problemy ze wzrokiem, był pozbawiony stałego dostępu do wody i jedzenia, dodatkowo kilkanaście razy spadł ze schodów po tym, jak jego właściciel ściągał go po nich na siłę w obroży. Czworonóg został odebrany Jackowi P. Mimo pomocy specjalistów życia psa nie udało się uratować.

Życia Nynka mimo pomocy nie udało się uratować Źródło zdjęcia: Animal SOS