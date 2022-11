80-latek przez cztery godziny szukał żony na cmentarzu. W tym czasie kobieta zgłosiła zaginięcie męża

czytaj dalej

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło w Lublinie. Jak informuje policja, 19-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, nie zdążył wyhamować i doprowadził do zderzenia z czterema innymi samochodami. Zdarzenie zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.