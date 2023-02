58 podejść, aż wreszcie usłyszał "zdał pan" i ma upragnione prawo jazdy

czytaj dalej

Lubuska policja opublikowała wideo z pościgu za 21-letnim kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna był poszukiwany i miał do odbycia karę blisko roku więzienia. Udało się go bezpiecznie zatrzymać, dzięki kierowcy ciężarówki jadącej z naprzeciwka, który przyblokował pędzące bmw.