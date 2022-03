Łódź. Zaatakował nożem, bo nieznajomy zwrócił mu uwagę, żeby posprzątał po psie

czytaj dalej

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec zaapelowali do Komisji Europejskiej o finansowanie, które pokrywałoby "co najmniej część wydatków państw członkowskich", ponoszonych przez kraje, do których napływa najwięcej uchodźców z Ukrainy. Mariusz Kamiński i Nancy Faeser wezwali także KE do stworzenia bezpiecznego systemu transportu dla osób, które opuściły Ukrainę - poinformował wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.