Urodziła w łazience, dziecko zakopała w lesie. Odpowie za zabójstwo

Prokuratura w Zgierzu wysłała do łódzkiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko 38-latce oskarżonej o zabójstwo własnej córki. Służby zainteresowały się nią 10 kwietnia ubiegłego roku. Wtedy to kobieta była przesłuchiwana przez zgierskich funkcjonariuszy w ramach pomocy prawnej w sprawie nabywania środków poronnych.

Bez wiadomości

Śmierć

- Poszła do lasu, nieopodal domu. Tam wykopała szpadlem niewielki dołek w ziemi i włożyła do niego worek z dzieckiem - mówi Kopania. Przysypała go ziemią i wróciła do domu. - Po wszystkim posprzątała kuchnię i łazienkę - informuje prokurator.