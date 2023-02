Łódź. Nagranie z policyjnego pościgu. Kierowca porzucił auto, policjant groził użyciem broni

Policjanci z Łodzi próbowali zatrzymać do kontroli samochód osobowy, ale jego kierowca rozpoczął ucieczkę. Na nagraniu z kamery umieszczonej na mundurze jednego z funkcjonariuszy, widać fragment interwencji - najpierw z wnętrza radiowozu, a potem krótkiego pościgu pieszo. W jego trakcie funkcjonariusze grozili uciekającemu użyciem broni. W końcu 38-latek został zatrzymany. Był poszukiwany przez sąd do obycia kary.

Pościg. Najpierw radiowozem, później pieszo

Policja: recydywista z aktywnym zakazem kierowania, był też poszukiwany przez sąd

- W policyjnych bazach danych dotarli do informacji, że 38-latek jest recydywistą i od kwietnia 2022 roku ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa - przekazuje Czyż.

38-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy pod wpływem środków odurzających oraz złamania zakazu prowadzenia pojazdów, za co może mu grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Zgodnie z nakazem sądu mężczyzna za wcześniejsze przestępstwa trafił do więzienia.