Była na skraju życia i śmierci. Po kilku tygodniach okazało się, że wszystko przez źle leczonego zęba

Kamila Parys ma 28 lat, ostatnie miesiące były dla niej i jej bliskich prawdziwym koszmarem. Zaczęło się od poczucia ciągłego zmęczenia i nerwobóli. Potem było już tylko gorzej - przejście z jednego pokoju do drugiego stało się nagle dla młodej kobiety dużym wyzwaniem. Dlaczego? Na to pytanie lekarze w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odpowiedzź poznali dopiero po siedmiu tygodniach instensywnych badań. Okazało się, że problemy pani Kamili zaczęły się od... niewłaściwego leczenia zęba.

Pani Kamila ma czteroletnią córeczkę, która nie odchodzi od mamy na krok, kiedy ta opowiada o tym, przez co musiała przejść w ostatnich miesiącach: - Wszystko zaczęło się w zeszłym roku. Cały czas czułam się zmęczona. Czułam, jak brakuje mi energii. Doszło do tego, że nie mogłam przejść z pokoju do pokoju bez zadyszki - opowiada w holu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To tutejsi lekarze przez kilka tygodni próbowali ustalić, co dolega kobiecie.