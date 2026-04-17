Łódź

25 lat więzienia zamiast dożywocia za zabójstwo Pauliny. Prokuratura o możliwej kasacji

Oskarżony Gruzin Mamuka K. na sali łódzkiego Sądu Okręgowego
25 lat więzienia zamiast dożywocia za zabójstwo łodzianki
Źródło: TVN24
Mamuka K. został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Pauliny D. w 2018 roku. Wyrok jest łagodniejszy od orzeczonego wcześniej dożywocia uchylonego przez Sąd Najwyższy. - Czujemy złość. Nie wierzymy w sprawiedliwość - powiedziała matka ofiary. Prokuratura skierowała wniosek o uzasadnienie wyroku. To pierwszy krok umożliwiający skierowanie kasacji do Sądu Najwyższego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w piątek, 17 kwietnia, wyrok Sądu Okręgowego z 19 maja 2022 roku, zgodnie z którym Mamuka K. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że o przedterminowe warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się dopiero po odbyciu 20 lat kary. Jest to więc wyrok łagodniejszy niż wcześniejszy tego samego sądu, z września 2023 r., w którym sąd orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w drodze kasacji uchylił jednak ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Stąd ponowne rozstrzygnięcie sędziów z Łodzi.

Zabił, ciało przewiózł taksówką. Kara dożywocia uchylona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabił, ciało przewiózł taksówką. Kara dożywocia uchylona

- Na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 maja 2022 roku sąd utrzymuje w mocy wyrok w zakresie rozstrzygnięcia o karze oraz obostrzenia warunków skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia - odczytał sentencję wyroku przewodniczący składu sędzia Krzysztof Eichstaed.

Oznacza to, że 43-letni Gruzin Mamuka K., oskarżony o brutalne zabójstwo 28-letniej łodzianki Pauliny D., spędzi w zakładzie karnym 25 lat, a o przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 20 latach kary, czyli już za 12 lat, bowiem przebywa w więzieniu (wliczając w to tymczasowe aresztowanie) już 8 lat.

Rodzina zamordowanej: czujemy złość

Podobnie jak w dwóch pierwszych procesach przed sądem okręgowym, a później apelacyjnym, z uwagi na charakter sprawy, pamięć ofiary i dobro jej rodziny jawność rozprawy była wyłączona. Sąd Apelacyjny utrzymał tę zasadę także w czasie ogłaszania wyroku i po wygłoszeniu sentencji, uzasadnienie sąd również odczytywał za zamkniętymi drzwiami.

- Przez osiem lat rozdrapywania ran wracamy do punktu wyjścia. Czujemy złość. Nie wierzę w wymiar sprawiedliwości. Nie wierzę, po prostu nie wierzę już. Uważam, że nasze prawo chroni oprawców - powiedziała tuż po opuszczeniu sali rozpraw matka ofiary.

Rodzina zamordowanej Pauliny o wyroku: nie wierzę w wymiar sprawiedliwości
Źródło: TVN24

Prokurator Adam Latuszkiewicz z Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie, pytany przez dziennikarzy o ocenę wyroku sądu, powiedział, że dla niego, jako człowieka i jako prokuratora, ten wyrok jest niesprawiedliwy w stosunku przede wszystkim do rodziny pokrzywdzonej i w stosunku do obywateli, którzy żyli tą sprawą.

Wniosek o uzasadnienie, może być kasacja

Prokuratura skierowała już do Sądu Apelacyjnego w Łodzi wniosek o uzasadnienie wyroku. Jest to pierwszy krok umożliwiający późniejsze ewentualne skierowanie kasacji do Sądu Najwyższego.

"Po jego otrzymaniu prokuratura zapozna się z motywami, jakimi kierował się sąd utrzymujący w mocy karę 25 lat pozbawienia wolności. Następnie łódzka prokuratura rozważy wystosowanie wniosku do Prokuratora Generalnego o skierowanie kasacji zarzucającej rażącą niewspółmierność (łagodność) kary (artykuł 523 § 1 i 1a kodeksu postępowania karnego, który przewiduje taką możliwość w sprawach o zbrodnie)" - informuje w komunikacie Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokurator o wyroku za zabójstwo mieszkanki Łodzi: wyrok niesprawiedliwy
Źródło: TVN24

Brutalne zabójstwo

Do zabójstwa 28-letniej mieszkanki Łodzi Pauliny D. doszło 20 października 2018 r. Z ustaleń śledczych wynikało, że kobieta została dotkliwie pobita i zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego w Łodzi, wynajmowanym przebywającym w Polsce cudzoziemcom zza wschodniej granicy. Śmiertelne okazały się trzy ciosy nożem wymierzone w szyję.

Mężczyzna uprzątnął miejsce zbrodni, po czym tego samego dnia taksówką przewiózł owinięte w folię i zapakowane w torbę ciało, porzucając je w pobliżu łódzkich Stawów Jana.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
25 lat więzienia dla Mamuki K. za brutalne zabójstwo 28-letniej Pauliny

25 lat więzienia dla Mamuki K. za brutalne zabójstwo 28-letniej Pauliny

Twierdził, że "nie chciał tego zrobić", ukrywał się na Ukrainie. Ruszył proces Mamuki K. oskarżonego o zabójstwo 28-latki

Twierdził, że "nie chciał tego zrobić", ukrywał się na Ukrainie. Ruszył proces Mamuki K. oskarżonego o zabójstwo 28-latki

Najnowsze

W kolejnych dniach trwały poszukiwania 28-latki. Na podstawie zapisów monitoringu i zeznań świadków ustalono, że kobieta była w jednym z łódzkich klubów. Zebrany materiał doprowadził do miejsca zbrodni. Podczas przeszukania lokalu znaleziono w nim liczne ślady, w tym biologiczne. W pobliskim kontenerze na odpady znaleziono także dywan i zakrwawione części garderoby kobiety.

Ciało ofiary odnaleziono po sześciu dniach. Głównym podejrzanym w tej sprawie był obywatel Gruzji Mamuka K., który w tym czasie wyjechał na Ukrainę. Za Mamuką K. wydano międzynarodowy list gończy. Zatrzymano go na początku listopada 2018 r. na ulicy w Kijowie. W czerwcu 2019 r. - po ekstradycji - mężczyzna został przewieziony do Polski.

Źródło: Policja, archiwum prywatne

W maju 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał K. na 25 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach kary. Prokurator, a także pełnomocnik rodziny, uznali wyrok za niesprawiedliwy.

Pytany o śmiertelne ciosy opowiadał o "dziurze w pamięci". Biegli: podejrzany o zabójstwo Pauliny był poczytalny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pytany o śmiertelne ciosy opowiadał o "dziurze w pamięci". Biegli: podejrzany o zabójstwo Pauliny był poczytalny

Sąd Apelacyjny w Łodzi, który we wrześniu 2023 r. zaostrzył wymierzoną mężczyźnie karę do dożywocia, ocenił wtedy, że Mamuka K. "jest przestępcą na tyle niebezpiecznym, iż tylko stała izolacja gwarantuje, że nie popełni on w przyszłości takich czynów".

Jak jednak uznał SN na początku 2025 r. - rozpatrując kasację obrony - zmiana wyroku I instancji w zakresie wymiaru kary była możliwa, ale powinna zostać rzetelnie umotywowana, czego sąd nie dokonał.

Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "ma odczuć, że doprowadził do rebelii"
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną
Polska
Pijany mechanik jechał autem klientki
Pijany mechanik jechał autem klientki
Wrocław
Pilne
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
BIZNES
imageTitle
Odłamki szkła spadły na głowę trenera. "Walił w szybę z całych sił"
EUROSPORT
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kilka kilometrów korka
WARSZAWA
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
BIZNES
Skwer znajduje się w sercu dzielnicy Bałuty
"Ktoś upadł na głowę". To tu zaplanowano juwenalia
Piotr Krysztofiak
Przymrozki
Tu noc i poranek będą zimne. Alarmy IMGW
METEO
Okno życia (zdjęcie ilustracyjne)
1,5-roczny chłopiec w oknie życia
Szczecin
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
BIZNES
imageTitle
Juventus zaprasza Lewandowskiego. Padła konkretna oferta
EUROSPORT
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
WARSZAWA
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
BIZNES
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
WARSZAWA
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
BIZNES
Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty
To nie był nieszczęśliwy wypadek. Trzyletnia Róża nie żyje, rodzice zastępczy oskarżeni o zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Jeden z najważniejszych wyścigów świata na dłużej w Eurosporcie
EUROSPORT
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
WARSZAWA
Dwie osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie pseudokancelarii prawnej
Nie są prawnikami, ale założyli kancelarię i podpisywali umowy leasingowe
Poznań
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
BIZNES
Głosowanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
Szpitale mają długi, trwa referendum w sprawie połączenia placówek
Mateusz Czajka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
BIZNES
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja saperów po znalezieniu niewybuchu. Zamknięta część miasta
Wrocław
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
BIZNES
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Pałac Prezydencki
Wpadka kancelarii prezydenta? Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy
Polska
58 min
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Kulisy spotkania Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Co powiedział premier?
Podcast polityczny
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Będą Rosjanie, nie będzie zawodów. Norwegowie nieugięci
EUROSPORT
