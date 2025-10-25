Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Z autobusu do aresztu

24-latka została zatrzymana w autobusie
24-latka poszukiwana do odbycia kary więzienia, została zatrzymana w autobusie
Źródło: Policja łódzka
Policjanci z Łodzi zatrzymali 24-latkę, która była ścigana czterema listami gończymi. Kobieta jechała już autobusem na dworzec, by opuścić Polskę.

Akcję przeprowadzili 22 października policjanci z VIII komisariatu w Łodzi. Ustalili, że poszukiwana za liczne oszustwa 24-latka, która miała odbyć karę więzienia, ukrywa się pod Kielcami. Kiedy pojechali na miejsce, kobiety już nie było, ale uzyskali nowe informacje w tej sprawie.

Jechała autobusem, trafiła do aresztu

- Policjanci otrzymali nowe informacje, a mianowicie 24-latka, miała podróżować autobusem na jeden z dworców kolejowych. Kryminalni natychmiast podjęli działania i zatrzymali pojazd. W rozmowie z policjantami kobieta przyznała, że miała zamiar opuścić terytorium Polski - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

24-latka została zatrzymana w autobusie
24-latka została zatrzymana w autobusie
Źródło: Policja łódzka

Po wykonaniu niezbędnych czynności zatrzymana trafiła do aresztu śledczego, gdzie zgodnie z dyspozycją sądów odbędzie karę za popełnione przestępstwa.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja łódzka

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieKielceŚwiętokrzyskiePolicjaSądProkuraturaWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Zmiana podejścia do Rosji. "Nie tylko w interesie Węgier"
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Donald Tusk
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
Nowy Sącz
Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"
Kraków
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT
Nastolatek znęcał się nad rodzicami. Interweniowała policja
16-latek znęcał się nad rodzicami. Został zatrzymany
Trójmiasto
Wypadek z udziałem samochodu z transportem krwi w Łodzi
Miał włączone sygnały świetlne, wjechał na czerwonym. Doszło do zderzenia
Łódź
Wezwano ratowników medycznych
Pogotowie działało "w trybie offline". Awaria systemu
imageTitle
Druga wygrana Spurs. Sochan nadal leczy uraz
EUROSPORT
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza dama na meczu. "Jesteście inspiracją"
EUROSPORT
Adam Niedzielki, pobicie, szpital, SOR, Siedlce
"Reanimowałem z pistoletem przyłożonym do głowy"
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Napadli 90-letniego biznesmena, ukradli dwa miliony
Katowice
imageTitle
Zapewniła sobie udział w WTA Finals, po czym oddała mecz walkowerem
EUROSPORT
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
BIZNES
Ciężarówka kompletnie spłonęła
Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie
Łódź
Dar Młodzieży podczas rejsu
Pracują nad następcą Daru Młodzieży. "Będzie to połączenie XIX I XXI wieku"
Marta Korejwo-Danowska
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica