Z autobusu do aresztu

24-latka poszukiwana do odbycia kary więzienia, została zatrzymana w autobusie Źródło: Policja łódzka

Akcję przeprowadzili 22 października policjanci z VIII komisariatu w Łodzi. Ustalili, że poszukiwana za liczne oszustwa 24-latka, która miała odbyć karę więzienia, ukrywa się pod Kielcami. Kiedy pojechali na miejsce, kobiety już nie było, ale uzyskali nowe informacje w tej sprawie.

Jechała autobusem, trafiła do aresztu

- Policjanci otrzymali nowe informacje, a mianowicie 24-latka, miała podróżować autobusem na jeden z dworców kolejowych. Kryminalni natychmiast podjęli działania i zatrzymali pojazd. W rozmowie z policjantami kobieta przyznała, że miała zamiar opuścić terytorium Polski - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Po wykonaniu niezbędnych czynności zatrzymana trafiła do aresztu śledczego, gdzie zgodnie z dyspozycją sądów odbędzie karę za popełnione przestępstwa.