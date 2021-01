Znalazła w sieci wpis o pobitym chłopcu, powiadomiła policję. Zarzuty dla matki dziecka

Podejrzana ma też odpowiedzieć za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, bo - jak przekazuje Szczepanek - kobieta w momencie zdarzenia miała być pod wpływem alkoholu. 20-latka nie przyznała się do stawianych zarzutów, grozi jej do pięciu lat więzienia.

- Prokuratura zastosowała wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do podejrzanej bez nadzoru osoby wyznaczonej do pieczy nad dzieckiem - dodaje Szczepanek.

Oprócz tego prokuratorzy skierowali do sądu rodzinnego wniosek o ograniczenie podejrzanej praw do opieki nad synem.

Post w sieci

Widzisz - dzwoń na policję

Niedługo potem do matki dwuletniego Aleksa dotarli policjanci. - Została zatrzymana. Jej syn faktycznie miał obrażenia na twarzy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala - relacjonuje podkomisarz Aneta Sobieraj z łódzkiej policji.

Podkreśla jednak, że posiadając tak dramatyczne informacje, najlepiej od razu skontaktować się z policją.. - Róbmy to nawet wtedy, kiedy nie mamy w stu procentach pewności co do tego, jaki był przebieg zdarzeń. Mamy odpowiednie narzędzia, żeby zweryfikować przesłane do nas informacje i podjąć niezbędne działanie - dodaje Sobieraj.