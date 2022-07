19-latek pędził motocyklem 166 km/h po ulicach Łodzi. "Nie spodziewał się policjantów w tym miejscu"

Do zdarzenia doszło w sobotę (9 lipca). Uwagę policjantów zwrócił motocyklista mknący estakadą w stronę ulicy Wróblewskiego. Laserowy miernik prędkości wykazał 166 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. - Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali suzuki do kontroli. 19-letni motocyklista był zaskoczony widokiem policjantów, wielokrotnie powtarzał, że nie spodziewał się ich właśnie w tym miejscu - relacjonuje Jadwiga Czyż z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodaje, że kontrola uprawnień 19-latka do prowadzenia pojazdu oraz stanu technicznego motocykla nie wykazała żadnych nieprawidłowości.