Ewakuacja 1500 osób z Orientarium po włączeniu czujki dymu. Podejrzenie padło na słonia

1500 osób zostało ewakuowanych z łódzkiego Orientarium po tym, jak włączyła się czujka dymu. Jak przekazują strażacy, urządzenie mogło się uruchomić w związku z zapyleniem spowodowanym podrzucaniem piasku przez słonia. Z kolei przedstawicielka miejskiego ogrodu zoologicznego twierdzi, że doszło do zadymienia w czasie spawania prowadzonego na zewnętrznym wybiegu dla zwierząt.

Do zdarzenia doszło w środę (20 lipca) przed południem. Do dyżurnego straży pożarnej wpłynęła informacja o zagrożeniu pożarowym w łódzkim Orientarium. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej. - Okazało się, że był to fałszywy alarm, pożaru nie było. Wszystkie osoby zostały ewakuowane przez pracowników ochrony przed naszym przyjazdem - mówi młodszy kapitan Łukasz Gorczyński, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Łódzkie Orientarium ZOO w Łodzi

Czujkę uruchomił słoń?

- Pomieszczenie, w którym miało dojść do fałszywego alarmu wskazał strażakom pracownik ochrony Orientarium - mówi młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. - Z początkowych informacji wynikało, że czujnik włączył się na wewnętrznym wybiegu dla słoni. Zwierzę miało wyrzucić piasek, który spowodował zapylenie i wówczas miało dojść do uruchomienia urządzenia - mówi Pawlak. I dodaje, że czujka potraktowała kurz jako zadymienie i dlatego się włączyła. - To druga taka sytuacja, gdzie w tym miejscu dochodzi do włączenia czujnika. Ostatnie zgłoszenie mieliśmy 6 maja. Wówczas włączyły się dwie czujki w pomieszczeniu gastronomicznym i na wybiegu dla słoni - przekazuje strażak.

Czujnik dymu włączył słoń lub spawacze ZOO w Łodzi

Łódzkie ZOO: zadymienie w związku ze spawaniem

- Muszę zdementować te informacje, ponieważ czujka rzeczywiście zadziałała, ale na wybiegu zewnętrznym dla słoni, na którym trwają obecnie prace. Robotnicy używają tam spawarki i doszło tam do zadymienia, które uruchomiło urządzenie - twierdzi z kolei Alicja Danielewicz z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. - Nie wiem, skąd strażacy mają taką informację, że to słoń. My posiadamy system, który wskazuje, która czujka zadziałała i konsultowałam to z działem technicznym. Powtarzam - zadziałała czujka na wybiegu zewnętrznym, a nie na wewnętrznym - kwituje przedstawicielka łódzkiego zoo.

Czujnik dymu włączył słoń lub spawacze Paweł Łacheta, Urząd Miasta Łodzi

Straż pożarna: potrzebne dodatkowe zabezpieczenia czujników

- Myślę, że Orientarium powinno zastosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia tych czujników, tak żeby nie były zapylane bądź też wprowadzić inne rozwiązania techniczne, które spowodują, że nadal będzie zachowany ten poziom bezpieczeństwa, który jest, ale nie będzie to wywoływało fałszywych alarmów - stwierdził natomiast rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Ewakuacja 1500 osób z łódzkiego Orientarium

