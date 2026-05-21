Łódź 13-latek potrącony przez tramwaj. "Przebiegał z telefonem w ręku" Piotr Krysztofiak

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9 na ulicy Paderewskiego w Łodzi. Służby otrzymały informację o osobie, która wpadła pod tramwaj. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy też od internauty na Kontakt24.

13-latek z telefonem w ręku, potrącony przez tramwaj

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-latek z telefonem w ręku, rozmawiając przez ten telefon, przebiegał przez przejście dla pieszych i nie zauważył tramwaju, przez który został potrącony. Z urazem barku został zabrany do szpitala - przekazał podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodał, że 42-letnia motornicza kierująca tramwajem była trzeźwa. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi.

13-latek trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

