Marsz Równości w Łodzi. "Osób LGBT nie da się wymazać, jesteśmy, byliśmy i cały czas będziemy"

Hasło Marszu Równości: "Queer na pokład"

"Istnienia osób LGBT nie da się wymazać, jesteśmy, byliśmy i cały czas będziemy"

Katarzyna Pasikowska-Poczopko spotkała na marszu Floriana, bohatera reportażu Piotra Jaconia "Wszystko o moim państwie". Dziennikarce TVN24 mówił o tym, jak dla niego ważne jest uczestnictwo w tej manifestacji. - Ważna jest widoczność i to, żeby tymi marszami pokazywać, że nieważne, jakie działania będą podejmowane - czy z inicjatywy obywatelskiej czy ze strony polityków - to istnienia osób LGBT nie da się wymazać, my jesteśmy, byliśmy i cały czas będziemy. To jest jedna z najważniejszych idei, która stoi za marszami, ale ważne jest to, żeby też się zjednoczyć większą grupą i dobrze się bawić podczas tego marszu - mówił Florian. - Promujemy tutaj równość, promujemy tutaj to, że każdy może być w społeczeństwie - w Polsce, w Łodzi - że może czuć się pełnoprawnym obywatelem, pełnoprawną obywatelką, bez względu na orientację seksualną, bez względu na tożsamość, jaką ktoś odczuwa - mówił kolejny z uczestników łódzkiego marszu.