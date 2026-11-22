Łódź "List do Mikołaja z DPS-u". Mieszkańcy domów pomocy społecznej proszą o prezenty na Boże Narodzenie Oprac. Filip Czerwiński |

Listy do świętego Mikołaja z DPS-u. W Łodzi trwa kolejna edycja słynnej akcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak powiedział w rozmowie z TVN24 Witold Michalak, prezes Fundacji "List do Mikołaja z DPS-u", w łódzkich domach pomocy społecznej mieszka niecałe dwa tysiące osób.

Dotychczas jego organizacja otrzymała około 1800 listów z prośbami o prezenty, z czego około 500 znalazło swoich darczyńców. Pozostałe wciąż na nich czekają.

Listy do świętego Mikołaja od mieszkańców łódzkich DPS-ów Źródło zdjęcia: TVN24

Listy piszą dziewięcioletni Milan i 102-letni pan Włodzimierz

Autorami listów są nie tylko seniorzy, ale też dzieci. - Najmłodszy z mieszkańców DPS-ów to Milan, ma dziewięć lat, a najstarszy w tym roku to 102-letni Włodzimierz - przekazał Michalak i odczytał ich listy.

"Piszę do Ciebie, Mikołaju, za pomocą pracownika DPS-u. Mam już swoje lata i za sobą wiele różnych historii i wspomnień. Ucieszyłbym się z cukierków czekoladowych i słodkiego upominku" - napisał pan Włodzimierz.

"Kochany Święty Mikołaju, mam na imię Milan. Lubię zabawki. Poproszę na gwiazdkę grającą zabawkę do ręki i kolorową pościel w auta o wymiarze metr sześćdziesiąt na dwa oraz słodycze. Milanek" - napisał najmłodszy mieszkaniec łódzkich DPS-ów.

Łatwy sposób na zostanie świętym Mikołajem

Jak przekazał Michalak, pan Włodzimierz i Milan jeszcze nie znaleźli swoich darczyńców. Aby dołączyć do akcji, należy wejść na profil Fundacji "List do Mikołaja z DPS-u" na Facebooku.

Fundacja "List do Mikołaja z DPS-u" - profil na Facebooku > > >

- Tam wybrać swój list, który się chce zrealizować, podpisać komentarzem "rezerwuję" bądź "zrealizuję". Ma się na to dziesięć dni, aby zrealizować list, dosłać [paczkę - red.] do nas, ewentualnie do którejś z bibliotek miejskich, które biorą również udział w naszej akcji - poinstruował Michalak.

Szef Fundacji wskazał, że można też wpłacić "przysłowiową złotówkę" na ich konto. - A z tych wpłat realizujemy listy, które nie znalazły swoich darczyńców - poinformował. Dodał, że nawet ci mieszkańcy DPS-ów, którzy nie napisali listów, otrzymają "uniwersalną paczkę".