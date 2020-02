Pod prąd, bo musieli stać kilka minut. "Autostradowa głupota dalej ma się świetnie"

- Wysiadłem z auta, żeby lepiej zobaczyć, jak wygląda drogowa bezmyślność - opowiada Paweł. W weekend jechał nad morze. W pobliżu Lisewa (woj. kujawsko-pomorskie) stanął w korku, do którego doszło z powodu kolizji. I przy okazji nagrał kierowców, którzy czekać nie zamierzali i jechali pod prąd - blokując przy okazji korytarz życia.

Autostradowy korek w pobliżu Lisewa nie był długi - do kolizji z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło zaraz za zjazdem z autostrady, dlatego wielu kierowców mogło uniknąć stania w korku - po prostu zjeżdżali z niej wcześniej, niż planowali.

- My nie śledziliśmy GPS, dlatego utknęliśmy w korku. Straciliśmy maksymalnie 20 minut, bo służby szybko udrożniły pasy ruchu - opowiada Paweł z Łodzi, który w miniony weekend jechał nad morze.

Na początku jego uwagę zwróciło to, że niemal wszyscy kierowcy stojący razem z nim w korku sprawnie utworzyli "korytarz życia" .

Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 Google Maps

Pod prąd

- Niektórych udało mi się nagrać. Przykre jest to, że autostradowa głupota dalej ma się świetnie - mówi.

Mandat albo sąd

Za wykroczenie - jazdę pod prąd - grozi mandat do 500 złotych, natomiast jeśli policja stwierdzi, że doszło przy tym do zajechania drogi pojazdowi uprzywilejowanemu, wówczas sprawa trafi do sądu.