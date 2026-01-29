Kodrąb koło Radomska (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 5.30 z Lipowczycach w gminie Kodrąb pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o pożarze domu jednorodzinnego.

Wybuch gazu. Poparzona 88-latka

Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej. - Okazało się, że w budynku jednorodzinnym doszło do wybuchu gazu. Ranna została 88-latka, której pomocy udzielili na miejscu strażacy. Kobieta z poparzeniami trafiła do szpitala w Radomsku - poinformował starszy kapitan Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.

Wybuch gazu pod Radomskiem (woj. łódzkie)

Kobietę uratował wnuk

Na miejscu swoje czynności prowadzą policjanci z Radomska.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że w zamkniętym pomieszczeniu przez dłuższy czas ulatniał się gaz, a najprawdopodobniej spowodowane to było niewłaściwą obsługą urządzenia przez mieszkającą w tym domu 88-letnią kobietę. Siła eksplozji była na tyle duża, że poszkodowana doznała poważnych obrażeń ciała, w tym rozległych poparzeń. Jako pierwszy pomoc kobiecie udzielił jej wnuk. Mężczyzna natychmiast wyniósł seniorkę w bezpieczne miejsce i wezwał służby ratownicze. Budynek chwili obecnej nie nadaje się do dalszego zamieszkania - przekazała podinspektor Aneta Wlazłowska, z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Dziś na miejscu swoje działania ma prowadzić Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który oceni stan budynku.