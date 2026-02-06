Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Komunikat żandarmerii

Do zdarzenia doszło w Leźnicy Wielkiej Źródło: Google Maps

1 batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej mieści się w gminie Parzęczew pod Łodzią. Na stronie jednostki czytamy, że oddział ten jest "najbardziej manewrową częścią Wojsk Aeromobilnych", przeznaczoną do prowadzenia walki z powietrza i na lądzie. Jednostka jest częścią 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Trwają "czynności procesowe"

To właśnie na teren tej jednostki - jak poinformowała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa - spadł w piątek mały BSP - bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron. Podkreślono, że nie wyrządził on żadnych szkód.

"Obecnie trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia" - przekazała żandarmeria kilka minut po godzinie 12. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi.

Jak podkreślono, "zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5".

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. 28 stycznia dron spadł na teren 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. To specjalistyczna jednostka rozpoznania i walki radioelektronicznej. W sprawie tego incydentu również wszczęte zostało dochodzenie Żandarmerii Wojskowej.

