Działka miała być "otulona" skrzyżowaniem. GDDKiA zapowiada zmiany

Będą zmiany

Po publikacji naszego artykułu, państwo Donakowscy otrzymali informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że plan przebudowy skrzyżowania będzie zmieniony. Irena Smolewska z biura kontroli i audytu GDDKiA przekazuje w piśmie z 1 lipca, że "przedstawione przez projektanta rozwiązania nie uzyskały aprobaty". Dlatego też został on zobowiązany, do przedstawienia nowego rozwiązania z "uwzględnieniem oczekiwanych przez Państwa (Donakowskich - red.) zmian".

- Z pisma wynika, że coś się zmieniło, ale nie do końca wiemy co - komentuje Katarzyna Donakowska.

Potrzeba kompromisu

- W każdej, tego typu sytuacji mamy do czynienia z ważeniem interesów. Z jednej strony są to interesy użytkowników drogi, w tym pieszych i rowerzystów. To w ich interesie jest, żeby przebudowa drogi sprawiała, by standard był dostosowany do zwiększonego ruchu - mówi Zalewski.