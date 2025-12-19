Uderzył autem w tył ciężarówki, kierowca nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie zgierskim Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o wypadku na drodze A2 w miejscowości Leonów (województwo łódzkie) służby otrzymały po godzinie 8 w piątek.

Wypadek na A2 w Łódzkiem

Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi, samochód osobowy najechał na tył auta ciężarowego. Ranna pasażerka została wyciągnięta przez świadków. Około 40-letniego kierowcy, mimo reanimacji, nie udało się uratować.

Wypadek na A2 w Łódzkiem

Na miejscu nadal pracują służby. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Bryg. Jędrzej Pawlak przekazał, że od godziny 7.30 w województwie łódzkim miało miejsce 14 zdarzeń drogowych, do których skierowano zastępy straży pożarnej.

