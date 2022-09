Ciało mężczyzny w studni na niezamieszkałej posesji. Był poszukiwany od blisko tygodnia

czytaj dalej

Piotr Świerczek w reportażu "Siła kłamstwa" ujawnił dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej, które nie zostały opublikowane przez podkomisję Antoniego Macierewicza. Materiały, do których dotarł dziennikarz "Czarno na białym", nie pasują do forsowanej przez obecnie rządzących teorii o zamachu. Przez lata wokół katastrofy pojawiało się jednak wiele tez. Przypominamy, co mówili między innymi przedstawiciele PiS, prorządowe media oraz jak zmieniała się ta narracja.