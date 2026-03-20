Zastrzelił kota z wiatrówki

W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że nieznany sprawca strzelał, najprawdopodobniej z wiatrówki, do jej kota. Zwierzę doznało niedowładu tylnych kończyn i miało ranę na wysokości klatki piersiowej.
47-latek z zarzutami
Jak informuje aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji, właścicielka udała się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii, który potwierdził, że w ciele kota znajduje się śrut. Niestety, z uwagi na bardzo ciężki stan zwierzęcia, podjęto decyzję o jego eutanazji. - Kiedy sprawą zajęli się kryminalni, szybko ustalili, że za tym przestępstwem stoi 47-latek. 18 marca mężczyzna został zatrzymany, a podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli wiatrówkę, z której najprawdopodobniej oddał strzały - przekazuje policjant.
Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Prokurator, zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór.
Autorka/Autor: pk/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Łęczycy