Zastrzelił kota z wiatrówki

Do zdarzenia doszło pod Łęczycą (woj. łódzkie) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że nieznany sprawca strzelał, najprawdopodobniej z wiatrówki, do jej kota. Zwierzę doznało niedowładu tylnych kończyn i miało ranę na wysokości klatki piersiowej.

47-latek z zarzutami

Jak informuje aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji, właścicielka udała się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii, który potwierdził, że w ciele kota znajduje się śrut. Niestety, z uwagi na bardzo ciężki stan zwierzęcia, podjęto decyzję o jego eutanazji. - Kiedy sprawą zajęli się kryminalni, szybko ustalili, że za tym przestępstwem stoi 47-latek. 18 marca mężczyzna został zatrzymany, a podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli wiatrówkę, z której najprawdopodobniej oddał strzały - przekazuje policjant.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności Źródło: KPP w Łęczycy

Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Prokurator, zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór.