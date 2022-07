Pies zniknął z podwórka. Znaleźli go cztery godziny później, w sąsiednim powiecie

Policjanci z Łęczycy (woj. łódzkie) odzyskali porwaną z podwórka suczkę rasy Yorkshire terrier. Lusia - bo tak wabi się czworonóg - została zabrana ze swojego podwórka i odnaleziona po czterech godzinach w sąsiednim powiecie. Za kradzież psa grozi do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę (7 lipca) na terenie gminy Grabów. Do policjantów z wydziału kryminalnego łęczyckiej policji dotarła wiadomość o tym, że ktoś z jednego z podwórek porwał czteroletnią suczkę rasy Yorkshire terrier i odjechał. - Zwierzę, które znajdowało się na terenie zamkniętej posesji, zostało zwabione do ogrodzenia. Sprawca, wykorzystując ufność, porwał czworonoga i wraz z nim odjechał samochodem - relacjonuje Mariusz Kowalski z policji w Łęczycy.