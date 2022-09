Pasażer nie żyje, kierująca autem trafiła do szpitala

Policjanci z Łęczycy (województwo łódzkie) pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu dróg powiatowych w gminie Grabów. - 23-letni kierowca skody nie ustąpił pierwszeństwa kierującej peugeotem. 26-latka została przetransportowana lotniczym pogotowiem do jednego z łódzkich szpitali. W wypadku zginął 32-letni mężczyzna, który podróżował z kobietą - informuje policja.

Do wypadku doszło w czwartek (1 września) w miejscowości Kurzjama w gminie Grabów. Jak informuje policja, na skrzyżowaniu dróg powiatowych doszło do zderzenia dwóch pojazdów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca skody, jadąc z Grabowa, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem peugeot, która jechała w kierunku Kłodawy. 26-latka z obrażeniami ciała została przetransportowana lotniczym pogotowiem do jednego z łódzkich szpitali. W wypadku zginął 32-letni mężczyzna, który z nią podróżował - relacjonuje asp. szt. Mariusz Kowalski z policji w Łęczycy.