Myśliwce nad Łaskiem, wspólne ćwiczenia sił NATO. Dowódcy manewrów: odpowiemy na każde wrogie działanie

Celem 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie zebranie środków na zakup nowoczesnych urządzeń do radzenia sobie z sepsą. - To będzie pierwszy taki finał: dla małych i dużych - powiedział Jurek Owsiak na środowej konferencji prasowej. Zwrócił się przy tym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, aby ten "nie namawiał do palenia byle czym". - System zawiódł, ale nie możemy tak robić, bo to do nas wróci - zaznaczył Owsiak.