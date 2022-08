Myśliwce F-22 Raptor wylądowały w Łasku

Do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (województwo łódzkie) przyleciały w czwartek amerykańskie myśliwce F-22 Raptor, które mają wzmocnić tarczę powietrzną NATO w Europie. "Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przybywają do Polski w ramach misji #NATOAirShielding na wschodniej flance Sojuszu" - napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W ubiegłym tygodniu resort obrony informował, że ich załogi będą szkolić się z polskimi pilotami.

F-22 Raptor

Raptor jest myśliwcem przewagi powietrznej. Oznacza to, że został skonstruowany po to, żeby wywalczyć i zapewnić pełną dominację i kontrolę nad przestrzenią powietrzną nieprzyjaciela.

F-22 Raptor przez długie lata był jedynym produkowanym seryjnie i wcielonym do służby myśliwcem piątej generacji. Oznacza to, że został zbudowany tak, by utrudnić wykrycie przez radary. Inne cechy myśliwców piątej generacji to zaawansowana awionika, zdolność do lotu z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalacza oraz możliwość gromadzenia, przetwarzania i skrytej wymiany znacznej ilości danych o sytuacji.