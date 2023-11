Śmiertelne potrącenie. 15-latka zginęła pod kołami ciężarówki

czytaj dalej

W Polsce na cukrzycę chorują około trzy miliony osób. Przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą. Nie zawsze daje ona wyraźne objawy, a nieleczona prowadzi do poważnych powikłań. By sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, wystarczy zrobić proste badanie. Materiał magazynu "Polska i Świat".