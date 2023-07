Był duży pożar, jest olbrzymi problem z nielegalnym składowiskiem niebezpiecznych odpadów

Nieprzyjemny zapach. Obawa przed kolejnym pożarem

O usunięcie odpadów od kilku lat walczą mieszkańcy Łaniąt. Jak mówią, to ogromne zagrożenie dla całej miejscowości. Podkreślają, że po ostatnim pożarze, w gminie nieprzyjemnie pachnie, a sytuacja odbiła się na ich zdrowiu. - Mieszkam po sąsiedzku z tym składowiskiem, teraz akurat nie czuć, ale po deszczu tutaj jest smród nie do wytrzymania. Nie wiem co tam tak naprawdę się znajduje w tych pojemnikach - mówi nam pan Leszek, mieszkaniec Łaniąt. - Niedawno byli u nas znajomi i okazało się, że dla nich smród był wyraźny, a my chyba już się przyzwyczailiśmy, natomiast mój syn jest alergikiem i ostatnio został skierowany do szpitala z podrażnieniem górnych dróg oddechowych. Ja i żona też byliśmy z podobnymi objawami u lekarza - dodał mężczyzna. - Tutaj nikt się nie pojawia, właściciela tu nikt dawno nie widział, to tak stoi i każdy z nas się boi, żeby nie wybuchł kolejny pożar. Wtedy to będzie katastrofa, nie tylko dla gminy, ale dla całego powiatu - mówi nam jedna z mieszkanek Łaniąt.